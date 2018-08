Müssen die Wiener Grünen aus der Lindengasse ausziehen?

Laut Wiener Zeitung könnten die Stadt-Grünen bald aus ihrer Parteizentrale in der Lindengasse (Wien, 7.) ausziehen. Grund seien hohe Mieten und Heizkosten.

Die Wiener Grünen geben ihre langjährige Parteizentrale in der Lindengasse in Wien-Neubau auf. Das berichtete die “Wiener Zeitung” am Freitag. Allerdings: Fix ist das noch nicht. Vielmehr werde der Auszug aus dem für die Ökos geschichtsträchtigen Haus derzeit lediglich intern diskutiert – mit offenem Ergebnis, hieß es dazu auf APA-Nachfrage aus der Partei.