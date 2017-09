MQ Vienna Fashion Week.17 wurde mit Malan-Breton-Show feierlich eröffnet

Typisch für Malan Bretons Damenlinie sind ätherisch wirkende Abendroben, wie gemacht für den roten Teppich, und einfach gehaltene Etuikleider. Die aktuelle Kollektion für Frühjahr 2018 glänzt transparent in Weiß und Silber mit vielen Applikationen von Blüten, Federn und Glitzer. Daneben gab es Kniebundhosen zu sehen und Sakkos mit floralen Fotodrucken. Seine Männermode ist für scharf geschnittene Anzüge und den Einsatz auffallender Farben – hier vor allem sattes Rot – bekannt.

Der im Jahr 1973 in Taiwan geborene Modeschöpfer gilt als Mann mit vielen Talenten. Am Anfang seiner Laufbahn standen Auftritte am New Yorker Broadway, ehe er als Laufstegmodel anheuerte. Dann arbeitete Malan Breton als Stylist, und nachdem er Stars wie Kylie Minogue eingekleidet hatte, launchte er schließlich 2005 sein eigenes Modelabel, das mittlerweile Kollektionen für Frauen und Männer sowie eine Brautkollektion, Handtaschen, Unterwäsche und Kosmetik umfasst. Dank seiner Beziehungen zur Entertainment- und Modeindustrie landete der Designer seine eigene Reality-TV-Show, The Malan Show, die den Beginn seiner Fashion-Laufbahn begleitete und ihm in den USA eine große Fanschar einbrachte. Weitere Fernsehauftritte, etwa in den amerikanischen Kult-Shows Project Runway and America’s Next Top Model, folgten.

900 geladene Gäste bei Fashion Week-Eröffnung in Wien

Die Eröffnung der neunten Ausgabe der Vienna Fashion Week mit rund 900 geladenen Gästen im weißen “Fashionzelt” vor dem Museumsquartier läutete den Präsentationsreigen von rund 65 vor allem in- und einigen ausländischen Labels ein. “Stil ist die Geliebte der Kunst”, zitierte MQ-Direktor Christian Strasser als “Hausherr” der Eventreihe zum Auftakt die Stilikone Coco Chanel. Auf dem Programm stehen bis Sonntag tägliche Laufstegschauen und Einkaufen – in “Shopping-Areas” ab Donnerstag und im Pop-Up Store schon ab Mittwoch.

Durchs Programm führte Dorretta Carter in einem Outfit der heimischen Marke Pitour. Unter die Besucher mischten sich u.a. Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ), Lifeball-Erfinder Gery Keszler, der Entertainer Alfons Haider, die Sängerin Stephanie Meier-Stauffer (Fräulein Mai) sowie die ehemalige und die amtierende Opernballorganisatorin Desiree Treichl-Stürgkh und Maria Großbauer.

