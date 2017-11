Bei “Mountain” steht das Programm bereits im Titel. Regisseurin Jennifer Peedom hat unter tatkräftiger Unterstützung des Australian Chamber Orchestras ein Werk geschaffen, das ganz und gar den Berg in all seinen Facetten in den Fokus stellt.

Von den noch beinahe unschuldigen Anfänge der Bergerkundung über die Freude an der Gefahr bis hin zur Kommerzialisierung rückt sie unser Verhältnis zum hochalpinen Raum in den Mittelpunkt. Die Bedeutung der Berge als spirituelle Symbole, als Grenzgebiete und Kriegsschauplätze kommen dabei ebenso nicht zu kurz. Ein beeindruckender Film über ein Ökosystem, das den Menschen seit jeher fasziniert hat. >> Alle Filmstartzeiten zu “Mountain” (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken