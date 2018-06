Mottomarkt am Wiener Naschmarkt zum Thema “Vatertag”

Am Naschmarkt findet ab Donnerstag der 3. Mottomarkt zum Thema "Vatertag" statt. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Wurst, Speck, Edelbrände, Chili con carne oder alles vom Grill: der 3. Mottomarkt am Naschmarkt bietet von 7. bis 9. Juni alles, was Männerherzen höher schlagen lässt. Jeweils von 8-18 Uhr kann man entlang der Rechten Wienzeile den Vatertag am Sonntag vorfeiern.