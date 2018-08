Unterschenkel abgetrennt: Motorradfahrer in Wien-Leopoldstadt bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagabend kam es in der Wehlistraße in Wien-Leopoldstadt zur einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw-Lenker. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Die Berufsrettung Wien wurde am Dienstag, 21. August, um 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Wehlistraße in Wien-Leopoldstadt gerufen. Ein 32-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Crash bei der Rampe zur A23 mit einem Pkw schwer verletzt. Der 48-jährige Pkw-Fahrer wollte dabei nach links abbiegen, während der Motorradfahrer geradeaus über die Kreuzung fuhr.

Linker Unterschenkel abgetrennt Dem Motorradfahrer wurde der linke Unterschenkel abgetrennt und er erlitt zudem schweren Prellungen im Oberkörperbereich. Der Patient wurde durch drei Teams der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt, intubiert, in einer Vakuummatratze für den Transport stabilisiert und vom Wiener Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.