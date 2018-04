Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Wien-Meidling schwer verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag kurz nach 15.00 Uhr auf der Breitenfurter Straße bei der Wienerbergbrücke in Wien-Meidling mit einem Pkw kollidiert und hat dabei mehrere Knochenbrüche erlitten. Das berichtete der Pressesprecher der Berufsrettung Wien, Andreas Huber, am Dienstagnachmittag.

Motorradlenkerbei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Der Schwerverletzte wurde am Unfallort von zwei Rettungsteams notfallmedizinisch versorgt und danach ins Spital gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte Huber.

