Motorradfahrer aus Wien blieb nach Verkehrsunfall in NÖ bewusstlos liegen

Ein Wiener ist am Donnerstag bei einem Motorradunfall an der niederösterreichisch-steirischen Grenze verletzt worden. Der 25-Jährige war auf dem Weg Richtung Mariazell am Josefsberg (Bezirk Lilienfeld) in einer Linkskurve von der B20 abgekommen.

Er schlitterte über eine Wiese und stürzte mehrere Meter über einen Abhang, wo er vorerst bewusstlos liegen blieb, berichtete das Rote Kreuz.

Wiener Motorradfahrer stürzte in NÖ über Abhang

Sein Begleiter wählte den Notruf und kam ihm zu Hilfe. Ein First Responder, Sanitäter und ein Notarzt versorgten den verletzten Biker. Er wurde in das Landesklinikum Lilienfeld transportiert. Die Ursache für den Unfall gegen 12.30 Uhr war vorerst unbekannt.

(APA/Red)