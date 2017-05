Motorradfahrer aus Wien auf steirischer A2 mit 230 km/h unterwegs

Der 31-jährige, in Wien lebende Pole war mit 230 km/h auf der Südautobahn (A2) bei Bad Blumau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in Richtung Wien unterwegs gewesen, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Mann wurde angezeigt, die Kennzeichentafeln konfisziert.

Raser aus Wien aufgehalten

Der Raser war gegen 9.45 Uhr der in einem zivilen Pkw patrouillierenden Streife aufgefallen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten fest, dass der Pole um rund 100 km/h schneller als erlaubt fuhr. Nachdem sie den Mann gestoppt hatten, ergab eine Überprüfung der polnischen Kennzeichen, dass der in Wien ansässige 31-Jährige das Motorrad schon länger in Österreich verwendet hatte.

Tatsächlich hätte er laut Exekutive das Fahrzeug hierzulande zulassen müssen. Die Nummerntafel und den polnische Zulassungsschein war der Mann auf der Stelle los.

(APA)