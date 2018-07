Motorradfahrer aus NÖ kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

Am Donnerstag wurde ein Motorradfahrer aus NÖ bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 28-Jährige geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum.

Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Niederösterreich ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Bernstein (Bezirk Oberwart) schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt geriet in einer Linkskurve ins Schleudern, verlor die Herrschaft über sein Bike und stieß im angrenzenden Wald gegen einen Baum, teilte die Polizei heute, Freitag, in einer Aussendung mit.