Motorrad-Touren rund um Wien: Die schönsten Strecken für Tagesausflüge

Von Wien aus lassen sich tolle Motorrad-Touren für Anfänger aber auch Fortgeschrittene planen. Hier haben wir einige Touren zusammengefasst.

Motorradtour von Wien nach Alland

Wien – Ebreichsdorf – Baden – Alland – Mödling – Wien

Die Tour umfasst ungefähr 100 Kilometer und lädt an einigen Orten wie dem Schloß Laxenburg oder beim Stift Heiligenkreuz zum Verweilen ein.

Motorradtour über Lilienfeld und Kalte Kuchl

Wien – Baden – Lilienfeld – Kalte Kuchl – Rohrbach – Altlengbach – Neulengbach – Wien

Die rund 200 Kilometer lange Tour bietet landschaftliche Schönheiten und im Alpengasthof Kalte Kuchel lässt sich der leere Magen füllen.

Motorradfahren nach Mariazell

Wien – Baden – Markt Piesting – Pernitz – Kalte Kuchl – Mariazell – Lilienfeld – St. Pölten – Neulengbach – Wien

Die anspruchsvolle Tagestour hat eine Länge von etwa 290 Kilometer.

Tagestour durch das Marchfeld

Wien – Hainburg – Marchegg – Baumgarten – Schönfeld – Obersiebenbrunn – Leopoldsdorf – Breitstetten – Orth/Donau – Wien

Auf dieser Tour ist einiges zu sehen, so lassen sich einige Stopps einlegen. Vom Braunsberg in Hainburg a.d. Donau kann man an klaren Tagen bis nach Bratislava blicken. In Marchegg lassen sich noch Überbleibsel der Stadtmauer finden und im Orth/Donau lässt sich auch noch die Wasserburg besichtigen.

Motorradtour in Wien und Klosterneuburg

Wien – Klosterneuburg – Höhenstraße – Kahlenberg, Cobenzl – Neuwaldegg – Exelberg – Dopplerhütte – Königstetten, Tulln – St. Andrä – Greifenstein – Klosterneuburg – Wien

Die Motorradtour durch Wien und Klosterneuburg, die über den Kahlenberg, den Cobenzl und den Exelberg führt, ist kurvenreich und bietet unterschiedlichsten Straßenbelag.

Motorradfahren in Korneuburg

Wien – Stockerau – Hollabrunn – Klement – Ernstbrunn – Maisbirbaum – Leitzersdorf – Leobendorf – Korneuburg – Wien

Auch rund um Korneuburg gibt es einiges zu sehen, wie zum Beispiel die Burg Kreuzenstein. Die rund 135 Kilometer lange Motorrad-Route bietet eine schöne Aussicht und Abwechslung.

Motorradfahren entlang der Donau

Wien – Krems – Wachau (linkes Donauufer) – Melk – Wachau (rechtes Donauifer) – Mautern – Traismaier – Riederberg – Purkersdorf – Wien

Rund 240 Kilometer ist die schöne Tour entlang der Donau lang und bietet interessante Kurven und einige Sehenswürdigkeiten, sowie schöne Landschaften.

Durch das Höllental

Wien – Traiskirchen – Wiener Neustadt – Neunkirchen – Gloggnitz – Payerbach – Kaiserbrunn – Höllental – Schwarzau i.G. – Rohr i.G. – Pernitz – Piesting – Berndorf – Neuhaus – Alland – Gaaden – Mödling – wien

Auf einer Länge von rund 260 Kilometers wird bei diesem Motorradausflug von Serpentinen bis zur langen Geraden alles erfüllt.