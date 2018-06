Mordprozess um erschossenen Rekruten in Wiener Kaserne: War es ein Unfall?

Der Rekrut wurde in der Albrechtskaserne in Leopoldstadt erschossen. - © APA/HANS PUNZ

Am Donnerstag beginnt am Wiener Landesgericht der Mordprozess gegen einen jungen Soldaten, der am 9. Oktober 2017 in der Albrechtskaserne einen 20 Jahre alten Rekruten erschossen hat. Die Staatsanwaltschaft spricht von vorsätzlicher Tötung, die Verteidigung von einem Unfall.