Morddrohung in Asylunterkunft: 30-Jährigem wurde Messer an die Kehle gehalten

Der Mann wurde festgenommen, bestreitet jedoch die Vorwürfe. - © APA (Sujet)

Am Mittwochabend bedrohte ein 30-Jähriger einen Mann in einer Asylunterkunft mit dem Tod und hielt ihm dabei ein Küchenmesser an die Kehle. Grund der Auseinandersetzung war das Wochentaschengeld in Höhe von 40 Euro.