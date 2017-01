Monster Trucks – Trailer und Informationen zum Film

Rund 125 Millionen Dollar (117 Mio. Euro) soll dieser Film gekostet haben, der in den Vereinigten Staaten ursprünglich schon im Jahr 2015 starten sollte. Nun läuft “Monster Trucks” erst in diesem Jänner an – und das nicht nur in den USA, sondern fast zugleich auch in Österreich.

Entstanden unter der Ägide von “Ice Age”-Regisseur Chris Wedge, erzählt uns der mit animierten Elementen angereicherte Actionfilm von einem kurz vor dem Highschool-Abschluss stehenden Schüler namens Tripp. Dieser ersehnt nichts mehr, als endlich das langweilige Örtchen verlassen zu können, in dem er lebt. In seiner Freizeit bastelt Tripp aus Schrottresten einen monströsen Truck zusammen, der auf unheimliche Weise zum Leben erweckt wird. >> Alle Filmstartzeiten zu “Monster Trucks” (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken