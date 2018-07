Mondfinsternis des Jahrhunderts: Zeiten zum Beobachten im Detail

Am Freitagabend findet in der ersten Nachthälfte die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts statt. Doch was passiert bei einer Mondfinsternis und wann ist sie in Wien zu sehen? Hier der Zeitplan im Detail.

Die ZAMG verspricht für den Großteil Österreichs relativ gutes Wetter, um die Mondfinsternis zumindest zeitweise zu sehen. In einigen Regionen können sich noch Gewitterwolken halten, besonders im Bergland.

Nächstes vergleichbares Ereignis erst im Oktober 2275 Die letzte in Österreich sichtbare totale Mondfinsternis war am 28. September 2015. Die nächsten totalen Finsternisse finden am 21. Jänner 2019 (totale Phase nicht vollständig sichtbar) und am 31. Dezember 2028 (vollständig sichtbar) statt. Auf eine Mondfinsternis, die in Österreich ähnlich lange wie die aktuelle zu sehen ist, muss man aber lange warten. Sie findet erst am 5. Oktober 2275 statt. Doch an diesem Abend sollte nicht nur der Mond beobachten werden, denn auch der Planet Mars wird sichtbar sein.

Der „rote Planet” Mars wird mit dem Mond um die Wette leuchten. Denn der Mond verschwindet bei einer Finsternis nicht vollständig in der Dunkelheit. „Der Mond wird während einer totalen Finsternis rötlich bis bräunlich”, erklärt ZAMG-Meteorologe und Astronom Albert Sudy, „denn es erreicht ihn noch Streulicht der Erde. Das sind Sonnenstrahlen die in der Atmosphäre der Erde abgelenkt werden und so auf den im Erdschatten stehenden Mond treffen. Wie die Farbe genau ist, lässt sich nicht vorhersagen. Das hängt stark vom aktuellen Zustand der Erdatmosphäre ab, zum Beispiel wie viel oder wenig Vulkanstaub derzeit vorhanden ist.”

Mondfinsternis: Tipps zum Beobachten Die totale Phase beginnt um 21.30 Uhr und endet um 23.13 Uhr. Den optimalen Blick auf die Mondfinsternis hat man, wenn der Blick Richtung Südosten möglichst frei ist. Während der Finsternis lohnt übrigens auch ein Blick in den restlichen Sternenhimmel, empfiehlt ZAMG-Experte Sudy: „Anfangs sind im Westen Venus und Jupiter zu sehen. Während der Mondfinsternis zeigen sich dann im Süden Saturn und im Südosten, direkt unter dem Mond, leuchtet der Mars.”

Zeiten der Mondfinsternis am 27. Juli 2018

20:24 Beginn partielle Finsternis Höhe unter 0° (nicht sichtbar)

21:30 Beginn Totalität Höhe 7° über dem Horizont

22:21 Mitte der Finsternis Höhe 13°

23:13 Ende Totalität Höhe 18°

00:19 Ende partielle Finsternis Höhe 21°

01:30 Ende der Finsternis Höhe 22°