Mode-Highlights in Wien: Angewandte und Modeschule Hetzendorf laden ein

Die Modeschau der Angewandten, seit Herbst 2014 geleitet von Designer Hussein Chalayan, gilt als eine der innovativsten im Land. Absolventen und Studierende zeigen ihre aktuellen Kollektionen, die Präsentationen sind laut den Veranstaltern jedes Mal ausverkauft.

Heuer kündigt sich ein “besonders starker Jahrgang” an, so die Uni: Acht Diplomandinnen und Diplomanden zeigen ihre Abschlusskollektionen. Im Rahmen beider Shows werden das Fred-Adlmüller-Stipendium (2.700 Euro), der Rondo Modepreis (3.000 Euro) und der Indie Magazine Award vergeben.

Angewandte und Modeschule Hetzendorf zeigen ihr Können

Das Event zum Jahresfinale der Modeschule Hetzendorf steht unter dem Motto “Porträt”. Im Fashionzelt mit 500 Plätzen werden an beiden Tagen in vier Shows Trendvisionen und -interpretationen gezeigt. Alle Ausbildungsschwerpunkte sind vertreten, von Modedesign und Kleidermachen über Strick- und Textildesign bis zur Produktgestaltung von Taschen und Accessoires oder Schuhen sowie Modell-Modisterei. Auch hier gibt es Preise: Herausragende Leistungen werden u.a. mit Anerkennungsstipendien der Stadt Wien gewürdigt.

>> Show Angewandte 17 am Dienstag, 13. Juni, um 18.00 Uhr und 20.30 Uhr, Orangerie Schönbrunn, Schönbrunner Schlossstraße 47, 1130 Wien, www.oeticket.com Preise: VVK 25 Euro, Abendkassa 32 Euro.

>> Show 2017 “Porträt” Modeschule Wien im Schloss Hetzendorf, 1120 Wien, Hetzendorfer Straße 79, Pre-Show am Montag, 12. Juni, um 17.00 Uhr, Presse & VIP Show am Montag, 12. Juni, um 20.30 Uhr, Show 1 am Dienstag, 13. Juni, um 18.00 Uhr, Show 2 am Dienstag, 13. Juni, um 20.30 Uhr, Online-Bestellung auf www.modeschule.wien.at.

