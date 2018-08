Mitgrantinnen oftmals von ungewollter Schwangerschaft betroffen

Eine Befragung zeigt, dass zahlreiche Migrantinnen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Um Informationen rund um Verhütung künftig besser an die Patientinnen zu bringen, sollen eine stärkere Einbindung von Frauenärzten sowie eine mehrfremdsprachliche Beratung Abhilfe schaffen.

Rund 47 Prozent aller Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, wurden nicht in Österreich geboren. Aber ihr Anteil an der Bevölkerung beträgt etwa 19 Prozent. Zwar kann eine ungewollte Schwangerschaft jeder Frau passieren, aber Mitgrantinnen haben ein 2,5 mal größeres Risiko im Vergleich zu in Österreich geborenen Frauen.