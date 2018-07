Mit mytaxi zum halben Preis zum Flughafen Wien

Die Koffer sind gepackt, die Flüge gebucht, aber wie kommt man am bequemsten nach Wien-Schwechat? Der Taxi-Vermittler mytaxi hat seine Taxipreise in europäischen Großstädten verglichen.

In Österreich hat mytaxi ein ganz besonderes Angebot für seine reisefreudigen Kunden: Für die Fahrt von oder zum Flughafen Wien bietet mytaxi bei bis zu vier Personen einen Fixpreis von 34 Euro an. Mit dem Gutscheincode “r94p58w3” fährt man bereits um 17 Euro (mehr dazu weiter unten).

mytaxi hat die Taxi-Preise zu verschiedenen europäischen Flughäfen verglichen. ©mytaxi

Von München bis Hamburg Nicht immer zieht es die Österreicher in die Ferne – denn Urlaub kann man auch direkt in den Nachbarländern machen und die Highlights z.B. mit dem Taxi erkunden. In Deutschland beispielsweise gibt es von München über Frankfurt und Berlin bis nach Hamburg einiges zu entdecken. Eine Fahrt zum größten deutschen Flughafen aus der Frankfurter Innenstadt kostet ca. 38 Euro. In Hamburg fallen für den Flughafentransfer im Schnitt 28 Euro an, während in der Hauptstadt Berlin für eine Fahrt von Tegel oder Schönefeld mit etwa 29 Euro zu rechnen ist. Tiefer in die Tasche greifen müssen Urlauber hingegen in München. Dort kostet eine Fahrt aus der Innenstadt etwa 68 Euro.

Geheimtipps von lokalen Experten Den britischen Charme erleben England-Reisende am besten gleich im typischen Black Cab, Geheimtipps von echten London-Experten inklusive. Denn: Die Ausbildung der Londoner Taxifahrer ist legendär. Für einen Taxischein müssen sie mehrere Jahre das verworrene Straßennetz von London auswendig lernen. Für durchschnittlich 56 Euro fahren Urlauber vom Flughafen London Heathrow in die Stadt und bekommen Tipps für ihren Ausflug gleich mit auf den Weg. Landet der Flieger am Londoner City Airport kostet eine Fahrt nur 32 Euro und für den Transfer von Gatwick ins Stadtzentrum fallen ca. 85 Euro an.

Ab in den Süden Für Sonne und Kultur ist Italien der ideale Reiseort. Doch das Gepäck für den Strand- und Stadturlaub ans Ziel zu bringen, kann zur logistischen Herausforderung werden. Statt schwitzend mit den Koffern am Ticketschalter in der Schlange stehen zu müssen, bekommen Touristen für durchschnittlich 48 Euro Unterstützung beim Ein- und Ausladen des Gepäcks und eine Taxifahrt ins Stadtzentrum von Rom. Mode-Begeisterte fahren in die Mailänder Innenstadt schon ab ca. 95 Euro.

Ähnlich günstig ist die Fahrt in Spaniens Großstädte. Ob Madrid, Barcelona oder Valencia, für durchschnittlich 25 bis 32 Euro kommen Urlauber ins Zentrum der Metropolen. Und der Weg vom Hotel zum Strand kann gleich beim Taxifahrer erfragt werden – oder man fährt direkt weiter ans Meer. Im Nachbarland Portugal kostet die Fahrt von Lissabon zum Flughafen oder umgekehrt etwa 15 Euro.

Schnäppchen-Tipp Polen Zum Schnäppchen-Preis können Reisende in Polen Taxi fahren. Für ungefähr 13 Euro kommen Reisende vom Flughafen in Krakaus Innenstadt. Etwa um die Hälfte günstiger ist die Fahrt in die Hauptstadt Warschau für nur 7 Euro.