Mit Messer bewaffnet: 70-jähriger Einbrecher attackierte Verfolger

Mit dem Brecheisen schlug der Verdächtige eine Glasscheibe ein. - © LPD Wien

Am 29. April brach ein 70-Jähriger, der mit einem Messer bewaffnet war, in ein Lokal in der Inneren Stadt im Bereich des Universitätsrings ein. Die Polizei wurde von zwei Zeugen gegen 03:45 Uhr zum Einsatzort gerufen und konnte den Verdächtigen im Rathauspark festnehmen.