Mit einem Einser oder Fünfer gratis mit der Liliputbahn im Wiener Prater fahren

Am Freitag ist es endlich so weit – die lang ersehnten Sommerferien sind in Sicht! Bürgermeister Dr. Michael Ludwig eröffnet die schulfreie Zeit im Prater feierlich: Im Rahmen seines Besuches bei der Liliputbahn, die heuer ihr 90. Jubiläum feiert, können Kinder, die einen Einser oder einen Fünfer im Zeugnis vorzeigen, kostenlos mit der Liliputbahn fahren. Für den Bürgermeister geht es anschließend mit dem Praterzug weiter durch das Vergnügungsgrätzel. Bei einem kurzen Aufenthalt am Blumenrad lädt er Schulkinder zudem auch hier zu einer kostenlosen Fahrt ein.

Details zu den Freifahrten

Am 29. Juni, von 11.30 bis 13.00 Uhr, können Schulkinder inklusive einer Begleitperson gratis mit dem Blumenrad fahren.

Am 29. Juni, von 11.30 bis 12.00 Uhr, können Schulkinder, die einen Einser oder Fünfer im Zeugnis vorzeigen, gratis mit der Liliputbahn fahren – Abfahrt ausschließlich vom “Prater Hauptbahnhof”.