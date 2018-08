Mit Drinks in einer Oldtimer-Bim um den Ring: Neue Genusstour durch Wien im Test

Sightseeing in Wien via Oldtimer-Bim und dabei am Drink nippen - das ist etwas für Genießer. Ob Bier, Champagner oder Cocktails - die neue Genusstour bietet Themenabende für jeden Geschmack. Wir haben die Cocktail-Tram getestet.

Pünktlich um 20.30 Uhr startet unsere “Cocktail-Tram nach Kuba” aus der Remise des Verkehrsmuseums der Wiener Linien in Erdberg. Es geht Richtung Innenstadt. Mit Mojito und Cuba Libre in der Hand, begleitet von kubanischen Klängen wie “Chan Chan” von Buena Vista Social Club, könnte man aber meinen, die 90 Jahre alte Straßenbahn bringt ihre Gäste direkt nach Havanna. Interessante Fakten zu Wiens Sehenswürdigkeiten bringen die Reisenden wieder zurück in die Realität. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie wenig man über die eigene Stadt weiß.

Via Cocktail-Tram Richtung Kuba und Wien Während sich die Oldtimer-Bim Richtung Ringstraße müht und die Wiener Sehenswürdigkeiten eine Pause einlegen, erzählt ein weiterer Tourguide von Kuba. Wer schon einmal dort war, freut sich über geweckte Erinnerungen. Andere planen eine Reise in dieses außergewöhnliche Land und freuen sich über nützliche Infos zur Vorbereitung.

Die 90-minütige Reise vergeht in außergewöhnlichem Setting wie im Flug. Ein Schaffner, der gezwickte Tickets verteilt sowie alte Schilder und Werbungen versetzen die Fahrgäste in längst vergangene Zeiten. Die jungen Teilnehmer verkennen die Notbremse nicht nur einmal als Anhaltemöglichkeit und sorgen unfreiwillig für Action. Vor 90 Jahren wurde eben noch auf weitergegebene Erfahrungswerte gesetzt anstatt auf “Mind the Gap”-ähnliche Beschilderungen.

Ausgelassene Stimmung bei Jung und Alt Wer dem Alkohol abgeschworen hat, kann auch “Virgin”-Drinks bestellen. Ich verhalte mich ganz im Sinne des Themenabends und entscheide mich für die alkoholischen Cocktails. Auch andere Fahrgäste scheinen sich auf die Kuba-Variante festgelegt zu haben. Mit zunehmend angeheiterter Stimmung verschlechtert sich auch die Qualität meiner Fotos (disculpa me!). Kubanisches Fingerfood in Form von Sandwich-Häppchen, Gemüseknödel und Kokoskugel sorgen glücklicherweise für einen gefüllten Magen und den nötigen Alkohol-Saug-Effekt.

Fazit: Oldtimer-Liebhaber, die bei ausgelassener Stimmung etwas über ihre Stadt und ein interessantes Thema erfahren wollen, sind hier genau richtig. Das neue Jollydays-Angebot kommt bei Jung und Alt gut an und eignet sich auch bestens als Geschenk, wenn die Urlaubskasse schon leer ist.

Die nächsten Termine und Themenabende im Überblick 17. August 2018 „After Work Tram in die Welt des Bieres“, 18.30 Uhr, € 59

18. August 2018 „Cocktail-Tram nach Hawaii“, 20.30 Uhr, € 69

1. September 2018 „Genuss-Tram in die Champagne“, 20.30 Uhr € 89

>> Lust auf eine Fahrt mit der Cocktail-Bim bekommen? Hier gibt es alle Infos zu den Themenabenden