Mit Auto in Auslagenscheibe gefahren: Versuchter Juwelier-Einbruch am Graben

Gestohlen wurde bei dem versuchten Einbruch offenbar nichts. - © pixabay.com/Photo-Mix

In den Morgenstunden des Donnerstags versuchte ein Unbekannter, mit einem Auto als Einbruchswerkzeug in ein Juweliergeschäft zu gelangen. In der Leopoldstadt kamen aufmerksame Polizisten einem Einbruchsversuch zuvor.