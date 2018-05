Missbrauchvorwurf: Pfarrer inzwischen in Wien tätig

Der Pfarrer ist inzwischen in Wien tätig. / Symbolbild - © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Staatsanwaltschaft (StA) Korneuburg ermittelt in dem Fall um den Vorwurf gegen einen Pfarrer, der in den 1990er-Jahren ein minderjähriges Mädchen in Niederösterreich missbraucht haben soll. Der Mann ist inzwischen in Wien tätig.