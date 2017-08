Missbrauchsverdacht in NÖ: Sechstes Opfer meldete sich bei Polizei

In den Ermittlungen wegen Missbrauchsverdachts im südlichen Niederösterreich hat sich ein weiteres Opfer gemeldet. Damit steige die Zahl auf sechs, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Die Exekutive sucht nun weitere mögliche Betroffene bzw. Zeugen. Zwei Verdächtige im Alter von 18 und 62 Jahren sitzen in Wiener Neustadt in U-Haft.

Frauen und Männer in NÖ missbraucht und vergewaltigt