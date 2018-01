“Mir wurscht”: Wiener FPÖ unbeeindruckt von Kandidaten zur Häupl-Nachfolge

Vizebürgermeister Nepp ist es "wurscht", ob Ludwig oder Schieder Häupl beerbt. - © APA

Die Wiener FPÖ gibt sich betont unbeeindruckt von der Frage, ob Michael Ludwig oder Andreas Schieder am Samstag zum Nachfolger von Michael Häupl als SPÖ-Chef und in weiterer Folge als Bürgermeister gewählt wird. “Mir wurscht”, sagte der designierte Vizebürgermeister Dominik Nepp am Mittwoch in einer Pressekonferenz: “Sie sind beide erfreulich schwach.”