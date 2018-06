Millionenschaden für Landwirtschaft durch jüngste Unwetter

Massive Schäden durch den Starkregen - © APA (BFK WAIDHOFEN A. D. THAYA)

Durch die massiven Regenfälle der letzten Tage in weiten Teilen von Österreich ist nach Angaben der Hagelversicherung ein Schaden in der Landwirtschaft in der Höhe von mehr als vier Millionen Euro entstanden. Der Schwerpunkt war in der Steiermark und in Niederösterreich, aber auch im Burgenland und in Kärnten kam es zu Schäden.