Militärkommando und Polizei probten in Wien den Ernstfall

Annahme war, dass staatsfeindliche Organisationen neuralgische Punkte der Energieversorgung sowie der staatlichen Medien bedrohen.

Im Ernstfall würde das Militärkommando Wien in Form eines sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes die Landespolizeidirektion beim Schutz dieser Einrichtungen unterstützen, erklärte das Verteidigungsministerium in einer Aussendung. Bei den im Rahmen der Übung “Netzwerk 2017” zu schützenden Objekten handelte es sich um das ORF-Zentrum am Küniglberg und das ORF-Funkhaus, Objekte der Wiener Linien und Netze, das Kraftwerk Donaustadt und das Erdöltanklager beim Ölhafen Lobau.

Positives Resümee

Die Verantwortlichen des Bundesheers zogen ein positives Resümee. “Die professionelle Übung vermeintlich einfacher Abläufe ist unbedingt notwendig für den Schutz der kritischen Infrastruktur und der Bevölkerung entsprechend der verfassungsmäßigen Vorgaben”, wurde der Kommandant der Landstreitkräfte, Generalleutnant Franz Reißner, in der Aussendung zitiert.

(APA/red)