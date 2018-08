Die Fassade an einem Wiener Gemeindebau beginnt zu bröckeln.

Mieter fürchtet Gefahr in Verzug: Feuerwehreinsatz in Wiener Gemeindebau

Herabfallende Fassadenteile sorgten am Dienstabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus für Aufregung. Die Anwohner des betroffenen Gemeindebaus fürchteten unmittelbare Personengefährdung und Gefahr in Verzug und alarmierten die Feuerwehr. Leserreporter Herbert O. schickte uns Fotos. VIENNA.at hat bei der Wiener Berufsfeuerwehr nachgefragt und Details zum Einsatz erfahren.

“Wir haben uns den Schaden am Gemeindebau in der Mareschgasse mittels Drehleiter angesehen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen Zeitschaden handelt, der die Fassade abbröckeln lässt. Da sich das Ausmaß in Grenzen hielt, wurde ein Mieter angewiesen, die Hausverwaltung zu kontaktieren und diese über den Schaden zu informieren”, erklärt Pressesprecher der Wiener Berufsfeuerwehr Christian Feiler.

“Mit der Sanierung sollte möglichst rasch begonnen werden, um Schaden und damit auch Renovierungskosten gering zu halten. Von Gefahr in Verzug oder unmittelbarer Personengefährdung ist aber keineswegs zu sprechen”, so Feiler abschließend.

