Miet-Befristungen: Unsicherheit der Wiener Immobilien-Branche

Dass das Wohnen in und rund um Wien immer teurer wird und für viele Menschen kaum noch leistbar ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Aber auch die Miet-Befristungen machen den Mietern sorgen.

Dadurch wurde die bestehende Unsicherheit der Wiener Immobilien-Branche noch größer. Die Gefahr von Anfechtungen hat die Anteile an Befristungen weiter erhöht. Eine sinnvolle Bewirtschaftung eines Mietobjektes wird quasi unmöglich gemacht. Michael Pisecky, Fachgruppenobmann der Immobilientreuhänder in der Wirtschaftskammer Wien: “Befristungen sind ein Hilferuf bzw. letzter Ausweg am privaten Immobilienmarkt. Aktuelle Gesetzesregelungen und Gerichtsurteile haben die Branche bereits in einem derartigen Ausmaß verunsichert, dass Wohnungen oftmals sogar leer gelassen werden und die Eigentümer auf die Mieteinnahmen verzichten.”