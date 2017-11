Michael Konsel ist Testimonial für Costa Kreuzfahrten Österreich

2018 wird ein besonderes Jahr für das italienische Traditionsunternehmen, das Kreuzfahrtgeschichte geschrieben hat. Der bevorstehende 70. Geburtstag wird mit zahlreichen Aktionen an Bord und an Land gefeiert. Den Auftakt der Jubiläumsfeier startete die Reederei bereits im August mit tollen Angeboten für alle Kreuzfahrt-Fans. Nun folgt die nächste Jubiläumsüberraschung: Michael Konsel, der international bekannte Ex-Fußballer und Liebling der AS Rom-Fans – auch „Pantera“ genannt, wird im Jubiläums- und WM-Jahr für Costa spielen.

„Fußball gehört genauso zum italienischen Lebensgefühl wie die einzigartige Küche, die reizvolle Landschaft oder ein qualitativ hochwertiger Kaffee. Michael Konsel hat im Rahmen seiner Fußballkarriere in Italien zwischen 1997 und 2000 das italienische Flair kennen und lieben gelernt. Mit seiner erfolgreichen Vergangenheit in Italien, seiner Vorliebe für den italienischen Lebensgenuss sowie seinem ausgeprägten Familiensinn repräsentiert er optimal die Trikolore-Flagge“, freut sich Ulrike Soukop, General Manager Costa Kreuzfahrten Österreich, über die Zusammenarbeit im Jubiläumsjahr.

„Stil, Leidenschaft, Qualität und Gastfreundschaft sind Werte, die Italien für mich ausmachen. Und Werte, für die Costa steht. 2018 wird ein wichtiges Jahr für die Reederei. Ich freue mich wieder unter der italienischen Flagge, diesmal gemeinsam mit Costa und auf den Weltmeeren, aktiv zu sein“, zeigt sich Michael Konsel erfreut.

Seinen ersten Auftritt als Testimonial hat Michael Konsel bereits bei der kommenden Ferienmesse Wien. Auch für Vertriebspartner und Gäste hat sich Costa in Österreich einige Aktionen gemeinsam mit dem neuen Testimonial überlegt. Zudem wird Michael Konsel im kommenden WM-Jahr auch im Social-Media-Bereich von Costa präsent sein.