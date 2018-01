Michael Jackson Tribute Show im Wiener Gasometer

Michael Jackson Songs wie “Thriller” oder “Beat it” stürmten die internationalen Charts und laufen bis heute auf sämtlichen Radiostationen rauf. Bei der “Michael Jackson Tribute Show” am 15. September 2018 werden alle großen Hits in einer Show vereint.

Künstler aus ganz Europa bei der Michael Jackson Show in Wien

Künstler aus ganz Europa präsentieren die größten Hits von Michael und den Jackson 5 (The Jacksons) in einer 2-stündigen Live-Show. Zum Programm gehören Songs wie “Billie Jean”, “Beat It”, “Thriller”, “Bad”, “Black Or White” oder das Duett “I Just Can’t Stop Loving You” aber auch Klassiker wie “I Want You Back”, “Blame It On The Boogie” oder “Rock With You”.