MeToo: Frauenhelpline auch über Weihnachten erreichbar

Im Zuge der weltweiten Internet-Kampagne #MeToo sprachen im vergangenen Jahr Frauen offen über leider immer noch alltägliche Übergriffe. Vielen Betroffenen hat #MeToo Mut gemacht, sich selbst Hilfe zu holen um sich aus einer Gewaltsituation zu befreien. In Österreich bietet die Frauenhelpline 0800 / 222 555 rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr kostenlose Hilfe für Betroffene an.

Gerade zu Weichnachten ist es besonders wichtig, dass jemand da ist, um Anliegen anzuhören und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Die Frauenhelpline bietet außerdem Beratung in arabischer, bosnisch-kroatisch-serbischer, englischer, rumänischer, russischer, türkischer und ukrainischer Sprache an. Durch eine Kooperation mit dem RelayService können auch gehörlose Menschen das Service nutzen.

>> Homepage der Frauenhelpline