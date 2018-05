Met Gala in New York: Modespektakel der Stars zum Thema Katholische Kirche

Die Stars präsentierten ausgefallene Kleider und Outfits bei der Met Gala 2018. - © APA/AFP

Dutzende Stars tummelten beim prestigeträchtigsten Abend der Modewelt: Bei der “Met Gala” in New York ist das Motto am Montagabend (Ortszeit) in diesem Jahr “Himmlische Körper: Mode und die katholische Imagination”.