Bei der Messerstecherei in Wien-Favoriten wurde ein Mann schwer verletzt. ©APA (Symbolbild)

Messerstecherei in Wien-Favoriten: Anzeige wegen versuchten Mordes

Am Freitagnachmittag geriet eine Rauferei zwischen mehreren Männern in der Jagdgasse in Wien-Favoriten außer Kontrolle. Ein Mann (28) wurde mit einem Messer im Brustbereich schwer verletzt.

Bei der Rauferei in Wien-Favoriten wurde ein 28-jähriger Mann derart schwer im Brustbereich verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen werden musste. Zwei weitere Männer erlitten Schnittverletzungen an der Hand. Alle drei machten widersprüchliche Angaben, berichtete die Polizei.