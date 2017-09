Messerstecherei in Wien-Donaustadt: Streitschlichter mit Holzlatte attackiert

In Wien-Donaustadt eskalierte am Sonntag ein Streit. - © APA (Sujet)

In Wien-Donaustadt kam es am Sonntag zu einem Streit zwischen zwei Männern, der in einer Messerstecherei gipfelte. Als die Frau und der Sohn des Opfers zu schlichten versuchten, ging der Tatverdächtige mit einer Holzlatte auf sie los.