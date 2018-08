Messerattacke in Wien-Meidling: 24-Jähriger außer Lebensgefahr

Am Montagabend wurde der 24-Jährige bei einer Massenschlägerei in Wien-Meidling lebensgefährlich durch Messerstiche verletzt. Am Mittwoch befand sich der Mann außer Lebensgefahr.

Das sagte Polizeisprecher Harald Sörös der APA. Am Montag eskalierte die Aussprache um eine Scheidung in einem Lokal in Wien-Meidling, wobei bei der Massenschlägerei im Anschluss der 24-jährige neue Freund einer 32-jährigen Frau verletzt wurde. Im Verdacht stand der 35-jährige Noch-Ehemann der 32-Jährigen, der am Dienstag auch ein Geständnis ablegte.

Streit der Großfamilie eskalierte: 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt Der 24-Jährige war laut Polizei als neuer Freund einer 32-Jährigen zu einer “familieninternen Verhandlung” rund um die geplante Scheidung der Frau in ein Restaurant in der Steinbauergasse in Wien-Meidling gekommen. Über die geplante Scheidung dürfte bereits im Vorfeld ein Streit entstanden sein, weshalb sich die zahlreichen Angehörigen und der neue Freund der Frau in dem Lokal zusammensetzten. Unter den rund 50 Anwesenden der serbischen Großfamilie eskalierte am Abend dann die Auseinandersetzung.