Messerattacke in Wien: Anklage wegen vierfachen versuchten Mordes

Am 13. September muss sich ein 23-jährige Afghane vor Geschworenen am Landesgericht verantworten, der am 7. März in Wien-Leopoldstadt eine Familie nach einem Lokal-Besuch mit einem Messer attackiert und schwer verletzt hatte. Dem psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann zufolge ist der Asylwerber zurechnungs- und damit schuldfähig.