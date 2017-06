Messerattacke in U6-Station Am Schöpfwerk: Unbekannter Täter flüchtig

In der U6-Station Am Schöpfwerk wurde ein Mann von einem Unbekannten attackiert. - © Wiener Linien/Johannes Zinner (Sujet)

Am Montagvormittag kam es in der U6-Station Am Schöpfwerk zu einer Messerattacke. Das Opfer hatte sich zuvor bei dem Täter über das offene Hantieren mit Suchtgift und Suchtgiftutensilien beschwert.