Messerattacke in Lokal in Wiener Innenstadt: Zwei Personen wurden verletzt

Gegen 4.00 Uhr morgens kam es in dem Lokal in der Johannesgasse in der Wiener Innenstadt zu einer Streiterei unter mehreren Personen. Zwei Männer wurden durch eine Messerattacke verletzt. Einer der Männer musste wegen einer Schnittwunde am Oberarm in ein Spital gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mittelte.

Die Polizei stellte trotz eines Fluchtversuchs zwei 26- bzw. 28-jährige Beteiligte und fand bei ihnen auch zwei Messer. Die Männer wurden festgenommen. Alle weiteren entkamen unerkannt. Das Motiv blieb im Dunkeln, vermutlich war bei dem Streit Alkohol im Spiel.

(APA/Red.)