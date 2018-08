Messerattacke in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten: 30-Jähriger erlitt Bauchstich

Am Mittwochabend kam es in der Neilreichgase in Wien-Favoriten zu einer Messerattacke, bei der ein 30-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Täter konnte flüchten.

Gegen 20.45 Uhr kam es am Mittwochabend in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein derzeit noch unbekannter Täter zog ein Messer und stach seinem 30-jährigen Kontrahenten damit in den Bauch. Danach konnte er unerkannt flüchten.

Das Opfer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand keine. Nähere Hintergründe zur Tat sind derzeit völlig unklar, das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.