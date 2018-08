Messerattacke in Badner Bahn: Verdächtiger am Bahnhof Wien-Meidling festgenommen

Wenige Stunden nach Veröffentlichung der Fahdnungsfotos wurde am Sonntag ein 36-Jähriger nach einer Messerattacke in einem Zug der Badner Bahn verhaftet.

Der Rumäne soll am Donnerstag einen Fahrgast im Gesicht verletzt haben. Der Verdächtige wurde am Sonntag – wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos – gefasst und in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Niederösterreich.