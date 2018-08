Messerattacke am Schwedenplatz: Mutmaßlicher Täter in Wien-Margareten gefasst

Nach einer Messerattacke Mitte Juli am Schwedenplatz wurde am Sonntag der mutmaßliche Messerstecher in Wien-Margareten ausfindig gemacht. Dieser gibt an, aus Notwehr gehandelt zu haben.

Am 15. Juli 2018 kam es gegen 01.00 Uhr im Bereich des Schwedenplatzes zu einem Streit zwischen zwei Männern. Der damals noch unbekannte Täter zückte daraufhin ein Messer, stach auf seinen Kontrahenten ein und flüchtete. Ein 23-Jähriger wurde mit einer Stichverletzung im Bauch in ein Krankenhaus gebracht.

24-Jähriger in Wien-Margareten festgenommen Der Polizei gelang es nach umfangreichen Ermittlungen den flüchtigen Täter auszuforschen, seine Adresse ausfindig zu machen und den 24-Jährigen am 29. Juli 2018 um 15.00 Uhr in Wien-Margareten festzunehmen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der junge Mann geständig.

Aus Notwehr gehandelt Dabei gab er allerdings an, dass er bei dem Vorfall am Schwedenplatz aus Notwehr gehandelt hatte. Laut seinen Angaben forderte sein späteres Opfer und zwei weiteren Männern Geld, das er seinem Opfer schuldig war. Dabei attackierten sie ihn mit Schlägen und Tritten. Als er nach seinem ersten Fluchtversuch erneut eingeholt wurde, zückte er ein Taschenmesser und stach zu. Erst dann ihm gelang die Flucht.

Die angeblichen Prügel entstandene Verletzungen – Rötungen und Schwellungen im Gesicht und am Körper – belegte er mit einer ärztlichen Bescheinigung und Fotos. Bei den zwei weiteren Männern handelte es sich laut Polizei um Vater und Bruder des 23-Jährigen.