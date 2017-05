Messer-Attacke in Döbling: Frau durch Stich in den Hals schwer verletzt

Am 14. Mai 2017 ist es in einer Wohnung in der Billrothstraße in Wien-Döbling zu einem Streit zwischen einer 52-Jährigen und ihrem 59-jährigen Neffen gekommen. Der 59-Jährige war zu Besuch in der Wohnung seiner Tante, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Die beiden gerieten kurz vor 10.00 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Streit.

Messer-Attacke nach Streit in Wien-Döbling

Plötzlich versetzte ihr der Beschuldigte mit einem Messer einen Stich in den Hals. Als der Neffe zustach, war auch der Ehemann der Verletzten in der Wohnung, jedoch in einem anderen Raum. Der 77-Jährige hörte seine Frau aufschreien, als er ins Zimmer rannte, war der 59-Jährige bereits geflüchtet, die Frau hielt sich die blutende Wunde am Hals, gab der Ehemann gegenüber der Polizei an.

Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Sie befand sich am Montag noch auf der Intensivstation, war aber außer Lebensgefahr, sagte eine Krankenhaussprecherin.

Nach dem 59-Jährigen wird gefahndet, berichtete die Polizei. Die Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt geführt.