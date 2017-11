Meisterschaftsfinale in der Bundesliga erst am 27. Mai 2018

Da Österreichs Fußball-Nationalteam die Qualifikation für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) verpasst hat, gibt es nun weniger englische Runden. Das Meisterschaftsfinale steigt damit eine Woche später als geplant am 27. Mai 2018.

Bundesliga-Finale erst am 28. Mai 2017

Durch die Nutzung des zusätzlichen Wochenend-Termins (25. bis 27. Mai) entfallen die englischen Runden im kommenden Mai, die in der 34. Runde sowohl in der Bundesliga als auch in der Erste Liga geplant gewesen wären. Ebenfalls betroffen von dieser Änderung ist ein Relegationstermin, der von 25./26. Mai auf 2./3. Juni verlegt wird.

Die neuen Termine der Runden im Überblick:

Tipico Bundesliga: 34. Runde am 12/13. Mai; 35. Runde am 20. Mai; 36. Runde am 27. Mai

Sky Go Erste Liga: 34. Runde am 18. Mai; 35. Runde am 21. Mai; 36. Runde am 25. Mai

Relegation: Hinspiel 30./31. Mai 2018; Rückspiel 2./3. Juni 2018