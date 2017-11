“Mein Südkärnten” mit NEOS: Neue Partei will zur Kärnten-Wahl 2018 antreten

Spitzenkandidat möchte Gabriel Hribar werden, der landespolitisch bisher vor allem bei der slowenischen Einheitsliste “Enotna Lista” aktiv war.

Der Landespolitik kreiden die Südkärntner an, ihren ländlichen Raum in den vergangenen Jahren vernachlässigt zu haben. Mit der Abwanderung gehe wertvolles Potenzial verloren, so Hribar. Es fehle die Einsicht, dass kleinstrukturiertes Denken und mikroorganisierte Netze gut funktionierten. “Auch Ameisen machen große Haufen.” Bürokratie und Überregulierung unterdrückten oft Innovation und Ideen. Man müsse die Gemeinden aufwerten, indem man ihnen Aufgaben der Bezirkshauptmannschaften – samt entsprechenden Budgets – überantworte, erklärte Hribar.

Gründungsvollversammlung für “Mein Südkärnten”

Im Jänner soll es eine Gründungs-Vollversammlung für “Mein Südkärnten – Moja Juzna Koroska” geben. Bis dahin werde das Angebot der Neos zum gemeinsamen Antreten geprüft. “Die Zusammenarbeit bei der Landtagswahl in Kärnten ist sehr konkret aber noch nicht fix.” Zahlreiche Fragen müssen laut Hribar noch geklärt werden, unter anderem, wie die Listen zusammengestellt werden. Der Wahlkampf soll mit Spenden finanziert werden. 50.000 Euro hofft man zusammen zu bekommen. Wenn man die Stimmen für die NEOS und das Potenzial in Südkärnten zusammenzähle, sei ein Landtags-Einzug mit drei Mandaten realistisch, meinte Hribar.

(APA/Red)