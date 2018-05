“Mein Hausbuch”: Sammelsurium an praktischen Tipps für Haushalt, Küche & Co.

Wissen Sie, wie man den Backofen ganz einfach und ohne Chemie reinigen kann? Oder warum die Ringelblume in der eigenen Hausapotheke auf keinen Fall fehlen sollte? Zahlreicher solcher Tipps und Tricks rund um Küche, Haushalt und Gesundheit liefert die Autorin Elisabeth Lust-Sauberer in ihrem “Hausbuch”.

Saisonale Tipps & Tricks von Jänner bis Dezember

Der Inhalt des Buches ist nach Monaten aufgebaut, somit erwarten den Leser passend zur Jahreszeit köstliche Rezepte mit saisonalen Produkten, Tricks für die Vorratskammer oder allgemein nützliche Tipps, um den Haushalt in Schwung zu halten. Zusätzlich dazu verrät die Autorin auch einiges über die jeweiligen Feiertage und das dazugehörige Brauchtum. Beim Lesen fühlt man sich oft in die eigene Kindheit zurückversetzt, besonders dann, wenn man am Land aufgewachsen ist.

Besonders praktisch sind auch die monatlichen Hinweise rund ums Garteln, denn auch in der Stadt können die Hinweise für Urban Gardener nicht schaden: Wann kann was angepflanzt werden, wie sieht die richtige Pflege der Pflanzen aus und gibt es eine Deadline für die Ernte? Außerdem verrät Frau Lust-Sauberer, wie man sein eigenes körperlliches Wohlbefinden ganz einfach im Einklang mit der Natur aufrecht erhalten kann.

