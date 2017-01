Mein Blind Date mit dem Leben – Trailer und Kritik zum Film

Die ungewöhnliche Lebensgeschichte Kahawattes wurde nun verfilmt. “Mein Blind Date mit dem Leben” mit Kostja Ullmann und Anna Maria Mühe ist eine Gute-Laune-Komödie mit einem sympathischen Helden, der unbeirrt seine Träume verfolgt und der zeigt, wie absurd die Vorurteile sind, mit denen Menschen mit Behinderungen immer noch zu kämpfen haben, trotz aller Bestrebungen um Inklusion.

Mein Blind Date mit dem Leben – Die Handlung

“Seien Sie realistisch! Hören Sie auf zu träumen” – ein Satz, den der junge Mann oft zu hören bekommt. Etwa, als er sich in einem Jobcenter nach Arbeitsmöglichkeiten erkundigt. “Wie soll das gehen, soll ich mir vielleicht eine Traumbehinderung zulegen?”, fragt Saliya (Kostja Ullmann) und weist empört die Jobs zurück, die nach Ansicht der Berater für Behinderte infrage kommen. Doch den Maturanten mit der Sehschwäche will sonst keiner haben. Also verschweigt Saliya bald sein Handicap. Beim Bewerbungsgespräch im noblen Bayerischen Hof in München hinterlässt der höfliche, zielstrebige junge Mann einen so guten Eindruck, dass er als Auszubildender engagiert wird. Dass er dafür wochenlang hart trainiert und mit seiner Schwester jeden Schritt von der Straßenbahn bis ins Hotel abgezählt hat, weiß keiner.

Endlich kann Saliya in seinem Traumberuf durchstarten, unterstützt von seinem Kollegen Max (Jacob Matschenz). Als er sich in die Gemüselieferantin Laura (Anna Maria Mühe) verliebt, scheint sein Glück perfekt. Doch dann kommt er in die Bar, die härteste Station der Ausbildung. Argwöhnisch beobachtet der unsympathische Barchef Kleinschmidt (Johann von Bülow) jede Ungeschicklichkeit und lässt Saliya bis tief in die Nacht Gläser polieren. Dabei kann Saliya die Schlieren einfach nicht sehen. Bald hält er dem Druck nicht mehr stand und sein mühsam errichtetes Leben droht zu zerbrechen.

Mein Blind Date mit dem Leben – Die Kritik

Marc Rothemund (“Sophie Scholl – Die letzten Tage”) hat Kahawattes Lebensgeschichte einfühlsam inszeniert. Schade nur, dass sich der Film stark auf die Hotelausbildung konzentriert und die Stationen vom Zimmerservice über die Küche bis hin zur Bar der Reihe nach abspult. Gerne hätte man noch mehr Persönliches über Saliya erfahren, der sich nicht in eine vermeintlich behindertengerechte Ecke abdrängen lassen will. Trotzdem ist der Film sehr vergnüglich. Temporeich, humorvoll und ohne moralischen Zeigefinger schildert er die Probleme, mit denen Saliya zu kämpfen hat. Ullmann spielt die Rolle beeindruckend. Er ließ sich von dem echten Saliya schulen, deckte unter dessen Anleitung Tische ein und servierte Drinks an der Bar, alles mit einer Simulationsbrille, mit der er nur verschwomme Umrisse erkannte. Auch Matschenz als hilfsbereiter und feierfreudiger Max und Mühe als hübsche und warmherzige Laura spielen hervorragend und bilden mit Ullmann ein Freundesgespann, dem man gerne zusieht.

Der echte Saliya Kahawatte ist heute Unternehmenscoach und Berater, hat ein Kochbuch geschrieben und setzt auf die Ayurveda-Künste seiner sri-lankischen Vorfahren. Er sieht den Film als Ermutigung für andere Menschen, habe er selbst sein Handicap trotz Rückschlägen und scheinbarer Hoffnungslosigkeit doch als Herausforderung angenommen. Dass zu seiner Sehschwäche eine Gehbehinderung hinzugekommen ist, sei zwar “ein ziemlich großer Scheiß”, schreibt der Deutsch-Singhalese in der Autobiografie “Mein Blind Date mit dem Leben”. Trotzdem fühle er sich privilegiert. “Mein Leben hat noch so viel mehr glückliche, wunderschöne Seiten, dass ich aus tiefster Überzeugung sagen kann: Ich bin ein reicher Mensch. Ich genieße jeden Tag.”

