Meidlinger Hauptstraße: Neue Fußgängerzone in Wien fertig

Die neue Fußgängerzone in der Meidlinger Hauptstraße wurde fertiggestellt. - © APA (Sujet)

Die Neugestaltung der Fußgängerzone in der Meidlinger Hauptstraße in Wien wurde am Dienstag nach vier Jahren Bauzeit fertiggestellt. Seit dem Frühjahr 2014 wurden in vier Bau-Etappen neue Granitplatten verlegt, freundlichere Verweilorte geschaffen und mehr Fokus auf die Begrünung gelegt. Insgesamt hat das Projekt 24 Millionen Euro gekostet.