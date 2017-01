Meidlinger Autohaus und Reifenlager in Vollbrand

Bei dem Vorfall in der Breitenfurter Straße brannten mindestens zehn Fahrzeuge aus, so Feuerwehrsprecher Christian Feiler.

Meidlinger Autohaus stand in Vollbrand

Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.00 Uhr in die Breitenfurter Straße gerufen. Als sie eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Mit “mehreren handgeführten Löschleitungen unter Atemschutz und einem Wasserwerfer konnten wir den Brand soweit unter Kontrolle bringen, dass angrenzende Gebäude nicht betroffen waren”, schilderte Feiler. Das Gebäude wurde jedenfalls “schwer in Mitleidenschaft gezogen”.

Spray- und Lackdosen explodierten

Das Feuer war im Schauraum des Gebrauchtwagenhändlers ausgebrochen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand das gesamte Geschäftslokal mit mehreren Autos und ein dahinter gelegenes Reifenlager mit dutzenden Reifengarnituren bereits in Vollbrand. Die Flammen schlugen meterhoch empor. Im Obergeschoß des Autohauses waren geringe Mengen Spray- und Lackdosen gelagert, diese explodierten während des Einsatzes, Feiler sprach von “spontan heftigen Reaktionen” und einem “Mörderknall”.

“Baulich komplexes” Haus in der Breitenfurter Straße

Immer wieder entdeckten die Feuerwehrleute im “baulich komplexen” Autohaus mit Zubau und Lager Glutnester. Die Breitenfurter Straße war während des Einsatzes gesperrt, die Straßenbahnlinie 62 konnte nicht fahren. Rund zehn Fahrzeuge wurden beschädigt, sie brannten entweder im Schauraum aus oder verschmorten auf einem angrenzenden Parkplatz. Nach rund eineinhalb Stunden konnte “Brand aus” vermeldet werden. Am Vormittag waren die Einsatzkräfte jedoch noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandermittler der Polizei nahmen ihre Arbeit auf.

