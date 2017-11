Mehrfach bewaffneter 46-Jähriger bedroht Kellnerin in Wettcafé in Donaustadt

In einem Wettcafé in Donaustadt kam es zu einer Eskalation - © dpa (Sujet)

Am Mittwochabend kam es in einem Wettcafé auf der Stadlauer Straße in Donaustadt zu einem Zwischenfall, nachdem ein 47-Jähriger, der eine Schreckschusspistole, einen Pfefferspray und ein Klappmesser eingesteckt hatte, in das Lokal gekommen war und einen gefälschten Polizeiausweis vorzeigte.