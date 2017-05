Mehrere Schwerverletzte nach drei Verkehrsunfällen in Wien

Am Mittwochnachmittag gegen 13:15 Uhr stieß ein elfjähriger Bub, der mit dem Fahrrad unterwegs war, am Gehsteig am Schuhmeierplatz in Ottakring gegen eine 59-jährige Pensionistin. Die Frau kam zu Sturz und zog sich mehrere Knochenbrüche zu.

Weitere Unfälle in Simmering und Ottakring

Ebenfalls am Mittwochnachmittag kam gegen 14:30 Uhr eine 18-jährige Rollschuhfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einer 73-jährigen Fußgängerin zu Sturz und zog sich Kopfverletzungen zu. Die Pensionistin wurde ebenfalls leicht am Kopf verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Simmeringer Hauptstraße.

In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich gegen 00:30 Uhr ein weiterer schwerer Unfall in der Seeböckgasse in Ottakring. In einer Kreuzung stießen zwei Pkws gegeneinander, wobei der 46-jährige Beifahrer eines Beteiligten schwer am Kopf verletzt wurde. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.